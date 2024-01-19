Cübbeli zamları böyle vicdansızca savundu. 'Ekonominin bozuk olması günahları engeller' dedi ama kendisi lüks içinde yaşıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli zamları böyle vicdansızca savundu. 'Ekonominin bozuk olması günahları engeller' dedi ama kendisi lüks içinde yaşıyor
Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığı ve peş peşe gelen zamlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Ekonominin bozuk olması günahları engeller" dedi ama kendisi lüks içinde yaşıyor. Gençlerin neden deist ve ateist olduğunu bu konuşmaya bakıp anlayacaksınız...

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yapmış olduğu bir sohbet yayınında ekonomik sıkıntıyla birlikte içki, kumar ve zinaya da zam geldiğini söyledi. Dinde günah olan şeylere zam geldiğinin altını çizen Cübbeli Ahmet "Ekonominin bozuk olması, çoğu günahı engelleyici bir şeydir. İçki pahalı, kumar pahalı, zina da pahalı... Onlara da zam geliyordur. Fahişelerin fiyatından haberim yok ama onlara da zam vardır herhalde" ifadelerini kullandı.

“ZAM BU ANLAMDA ASLINDA İYİ BİR ŞEY” DEDİ

Cübbeli Ahmet, Youtube kanalındaki "Haftanın Sohbeti 24 Kasım" başlıklı videosunda ekonomik sıkıntıların ve zamların bir yöne iyi bir şey olduğunu söyledi.

Cübbeli Ahmet “Günahlara karşı eğilim çoğalırken ekonomik anlamda imkan azalıyor. Bu manada zamlar aslında iyi bir şey” ifadelerini kullanarak zam savunmasında bulundu. Cübbeli Ahmet’in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve tepki topladı.

Sosyal medyada kullanıcıları söz konusu açıklamalara tepki göstererek “Cübbeli ‘Ekonominin bozuk olması günahları engeller’ diyor ama kendisi lüks içinde yaşıyor. Onu nasıl yapacağız?” diye sordu.

“FAHİŞELERİN FİYATLARINA DA ZAM GELİYORDUR HERALDE”

Cübbeli ekonominin bozuk olmasının ‘günahhları engelleme’ konusunda iyi bir şey olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, “Ekonominin bozuk olması günahları engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde. Günahlara bulaşmayı azaltıyor, her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin oldukça azalıyor. Efendi çok okurdu bunu, ‘Allah bir adamı koruyacaksa ona imkân vermez, buldurmaz’ derdi. Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama ekonomik imkan azalıyor. Bu manada zamlar iyi bir şey.” dedi.

Cübbeli’nin bu açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcıları, Cübbeli’nin geçmişte paylaştığı lüks villasının görüntülerini tekrar yayınlamaya başladı.

Görüntülerde villanın içi ve manzarası gösterildi.

İŞTE CÜBBELİ AHMET'İN LÜKS VİLLASI

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