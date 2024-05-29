Çubuk koleksiyonu yapan köpek izleyenleri güldürdü

Çubukları sadece oyuncağı değil, birer hazine gibi gören ve her gördüğü çubuksu nesneyi sahibine getiren bir köpek, izleyenleri gülme krizine soktu.

Gördüğü her çubuğumsu şeyi toplamaya meraklı olan bu eğlenceli köpek, olağan dışı bir koleksiyon tutkusuna sahip. Bambu merdivenleri kavrayıp sürükleyen, küçük ağaçları köküyle birlikte getiren ve hatta demir bir yatak başını bile koleksiyonuna ekleyen bu köpek, sahibini sürekli bir sürprizle karşı karşıya bırakıyor. Bu olağanüstü koleksiyon, köpeğin tutkulu ve eğlenceli kişiliğini yansıtırken, izleyenlerin yüzünde bir gülümseme oluşturdu.