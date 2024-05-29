Meraklı ufaklık mağazadaki tıraş makinelerinin çalışıp çalışmadığını saçında denedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meraklı ufaklık mağazadaki tıraş makinelerinin çalışıp çalışmadığını saçında denedi

Küçük bir çocuk, annesiyle gittiği bir mağazada gördüğü tıraş makinelerinin çalışıp çalışmadığını merak etti. Bunu görmek için tıraş makinesini saçında kullanan çocuk, istemeden de olsa saçını tıraş etti.

Küçük yaşına rağmen merakıyla dikkat çeken bir çocuğun mağaza ziyareti, beklenmedik bir olaya dönüştü. Annesiyle birlikte gittiği bir mağazada, tıraş makinelerini görünce meraklanan çocuk, makinelerin çalışıp çalışmadığını denemek istedi.

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir tıraş makinesini eline alıp saçını denemeye başladığı görülüyor. Tıraş makinesinin çalışıyor durumda olması, çocuğun istemeden de olsa saçını tıraş etmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri kahkahaya boğdu.

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