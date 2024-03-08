Çuf Çuf tarikatına giden ünlü Youtuber virüs kaptı 'Şifa değil virüs dağıtıyor'

Serhat Ağa
Çuf Çuf tarikatına giden ünlü Youtuber virüs kaptı 'Şifa değil virüs dağıtıyor'
1 hafta önce Çuf çuf hoca lakaplı Pakistanlı bir tarikatın içerisine giren ünlü Türk YouTuber Ali Ertuğrul Öztarsu virüs kaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile vücudunda çıkan yaraları çeken Öztarsu, ÇUF ÇUF tarikatı liderinin şifa değil virüs dağıttığını açıkladı.

Türk Youtuber Ali Ertuğrul geçtiğimiz günlerde Pakistan’a giderek Gerçek adı Haq Khatteb Hussain Ali olan ve Türkiye'de 'Çuf çuf tarikatı' olarak bilinen tarikatın içine girmiş ve orada videolar çekerek tarikatın içinde olan olayları kayıt altına almıştı.

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Youtube’da kısa sürede yüzbinlerce izlenen video sonrasında merak edilen soruları yanıtlayan Öztarsu, Çuf Çuf tarikatı ziyaretinde virüs kaptığını açıkladı.

Çektiği bir video ile vücudundaki yaraları gösteren Öztarsu sosyal medyada gündem oldu. Yüksek ateş ile tanıdığı doktora giden Öztarsu, doktorun ifadelerine göre Pakistan bölgesinde görülen bir virüse maruz kaldığını ve Çuf Çuf tarikatına yaptığı ziyaret ile bulaşma tarihinin aynı olduğunu açıkladı.

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Çuf Çuf hocanın virüs değil şifa dağıttığını kaydeden Öztarsu, tarikatın içine girip video çektikten sonra çevresinde akıllı sandığı arkadaşlarının bile Çuf Çuf hocanın işe yarayıp yaramadığını sorduğunu belirtti.

Gittiği doktora virüsün nasıl bulaştığını soran Öztarsu, o ortamda herkesin birbirine dokunduğunu, üflediğini ve tükürüklü elleri ile herkesin kafalarına dokunduğunu söyledi. Kendisinin de virüsü, virüslü birisine dokunan Çuf çuf’un kendisine dokunması ile virüsü kaptığının muhtemel olduğunu kaydetti.

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Kaptığı virüsün bulaşının geçtiğini belirten Öztarsu, en azından çektiği video ile bu sözde hocaya inananların saçmalığının farkına vardıklarını ifade etti.

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