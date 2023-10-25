Çukurova Basketbol'dan Avrupa’da 3. galibiyet

Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague'de Polkowice'yi ağırladı.

KAYNAK: İHA
Çukurova Basketbol'dan Avrupa’da 3. galibiyet

FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu 4. haftasında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Polkowice’yi 77-57 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Igor Mtrovski, Amel Dahra, Edgard Ceccarelli

Çukurova Basketbol Mersin: Asena Yalçın 5, Elizabeth Williams 10, Virag Kiss 9, Marina Mabrey 17, Laura Cornelius 4, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı 2, Agnes Studer 6, Alina Laguqova 19

Polkowice: Dragana Stankovic 10, Zala Friskovec 7, Klaudia Gertchen 8, Brittney Sykes 16, Liliana Banaszak 4, Brianna Fraser 4, Charli Collier 6, Zuzanna Kulinska 2

1. Periyot: 27-9 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 46-26 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 65-49 (Çukurova Basketbol lehine)

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