Çukurova Basketbol'dan Avrupa’da 3. galibiyet

FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu 4. haftasında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Polkowice’yi 77-57 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Igor Mtrovski, Amel Dahra, Edgard Ceccarelli
Çukurova Basketbol Mersin: Asena Yalçın 5, Elizabeth Williams 10, Virag Kiss 9, Marina Mabrey 17, Laura Cornelius 4, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı 2, Agnes Studer 6, Alina Laguqova 19
Polkowice: Dragana Stankovic 10, Zala Friskovec 7, Klaudia Gertchen 8, Brittney Sykes 16, Liliana Banaszak 4, Brianna Fraser 4, Charli Collier 6, Zuzanna Kulinska 2
1. Periyot: 27-9 (Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 46-26 (Çukurova Basketbol lehine)
3. Periyot: 65-49 (Çukurova Basketbol lehine)