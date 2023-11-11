Cuma namazında Atatürk'e dua edildiği için hakaret yağdıran alçak tutuklandı

10 Kasım günü İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'e dua okunduğu için hakaret yağdıran ve o anları sosyal medyada paylaşan Ahmet Bostancı tutuklandı.

Cuma namazında Atatürk'e dua edildiği için hakaret yağdıran alçak tutuklandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında, sosyal medyada paylaşılan utanç verici bir video, büyük tepki çekti.

Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti.

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TUTUKLANDI

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. Bostancı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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