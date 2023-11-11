Atatürk’e hakaret eden dönerci gözaltına alındı. Sosyal medya ayağa kalkmıştı

Sosyal medyada ‘Hacı dönerci’ olarak bilinen Mustafa Atmaca yaptığı canlı yayında Atatürk’e hakaret etti. Atmaca sosyal medyada büyük tepki çeken hakareti sonrası gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

Kendisine tepki gösteren kullanıcılara "Siz laikler İsrail'e gideceksiniz" diyen Hacı Mustafa Atmaca, birçok kişiyi canlı yayında engelledi ve tepkilere dayanamayıp yayını sonlandırdı.

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.