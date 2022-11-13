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Cumhur İtifakı’nda ihale çatlağı: MHP'den AKP'ye dava

Çemişgezek Belediyesi'nin hizmet binasına ilişkin ihale Cumhur İttifakı'nı yerelde karşı karşıya getirdi. MHP'li Meclis Üyesi ihale hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 01:24
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Cumhur İtifakı’nda ihale çatlağı: MHP'den AKP'ye dava

Cumhur İtifakı’nda ihale çatlağı: MHP'den AKP'ye dava
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Tunceli'nin AKP'li Çemişgezek Belediyesi hizmet binası yapımı için pazarlık usulüyle ihaleye çıktı. İhale, AKP Hozat İlçe Başkanı Gökhan Balık'ın kardeşi Hakan Balık'a verildi. 10 milyon 527 bin liralık bedeli olan ihale için 10 Ekim'de belediye ile firma arasında sözleşme imzalandı. MHP suç duyurusunda bulundu.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre; MHP'li Meclis Üyesi Fethi Öztürk ihaleyi gerçekleştiren başkanvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Öztürk, ihaleye fesat karıştırmak gerekçesiyle ihalenin iptali için dava açtı ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, söz konusu ihalenin usulüne tepki göstererek, "Plansız gizli bir şekilde yandaş bir ilçe başkanının ailesine peşkeş çekildi" dedi. Şaroğlu, Çemişgezek'in AKP'li Belediye Başkanı Levent Yıldız'ın hukuki sorumluluktan kaçmak için ihaleyi, yerine vekil olarak bıraktığı AKP'li Belediye Meclis Üyesi Çetin Yılmaz'a yaptırdığını iddia etti.

Şaroğlu, "Bu da gösteriyor ki iktidarın gidişi hızlandı. Giderayak ne kadar soygun yapabileceklerinin peşine düştüler. Ama merak etmesinler nefsine hakim olanlar geliyor gelmekte olan" dedi.

Öte yandan, Metin Levent Yıldız hakkında 3 yıldır devam eden bir FETÖ üyeliği soruşturması olduğu da ortaya çıktı. Yıldız'a bir vatandaşa imara aykırı inşaat ruhsat verilmesi ve bu ruhsatlı evin mahalleye itfaiye araçlarının girmesini engellemesi nedeniyle 2021 yılında görevi kötüye kullanmaktan 5 ay hapis ve hak yoksunluğu cezası verilmişti.

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