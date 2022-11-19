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  • MHP'li isim İYİ Partili vekilin elini sıktı diye partisinden ihraç edildiğini açıkladı

MHP'li isim İYİ Partili vekilin elini sıktı diye partisinden ihraç edildiğini açıkladı

Konya'da MHP Meram İlçe Teşkilatı'nın eski başkanı Hakkı Altuntaş, işyerini ziyaret eden İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un elini sıktığını gösteren fotoğrafı paylaşması üzerine partisinden ihraç edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:51
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MHP'li isim sosyal medyadan duyurdu. İYİ Partili vekilin elini sıktı diye MHP’den ihraç edildi

MHP'li isim İYİ Partili vekilin elini sıktı diye partisinden ihraç edildiğini açıkladı
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MHP Konya İl Teşkilatı'na bağlı Meram İlçe Teşkilatı'nın önceki dönem başkan Hakkı Altuntaş, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'la birlikte verdiği fotoğraf üzerine partisinden ihraç edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Altuntaş, kendisi hakkında partisi tarafından alınan kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"İşyerimize müşteri olarak gelen, İYİ Parti Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş'un elini sıkıp 'hoş geldin onur verdin, her zaman bekleriz' diyerek diğer müşterilerin gelmesine vesile olsun diye her müşteride yaptığım gibi iznini alarak resmini paylaştım.

“ONUR VERDİNİZ DEDİĞİM İÇİN…”

Bu paylaşımdan dolayı Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman'ın "kesin ihraç istemiyle İl Başkanlığına talep yazısı üzerine il disiplin kurulu tarafından muhalif millet vekilinin müşteri bile olsa elini sıkarken fotoğraf paylaşmam ve 'onur verdiniz' demem" gerekçesi ile Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden çıkarıldığım tarafıma tebliğ edilmiştir."

Altuntaş, sözlerini "Benim hemşehrilerimize hizmetim aynı aşkla ve şevkle halka hizmet hakka hizmet düsturu ile ve yaradılanı yaradandan ötürü sevmek terbiyesi ile her platformda devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek tamamladı.

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MEHAPE ZİHNİYETİ
19.11.2022 17:12
Şöferi kıskanmıştır  
 
Havva,Hergun deftere yazıyorum ilerde torunlerime yirmi yılın fıkralari diye bunları,şimdilerde zor günler baktıkça gülüyorum halimize😊😢 sizde deneyin
19.11.2022 17:07
Bu kadar basit mıymış ,a lütfen mualefet gidin ziyaretlere Sıkıverin bol bol ellerini,barisla,sonuç temiz kestirmeden olsun kurtuluruz belki bu esaretten  
 
Saltuk Buğrahan
19.11.2022 17:06
Yanlış yapmışsın, HDP li milletvekilinin elini sıksaydın ihraç edilmezdin  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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