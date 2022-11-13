7 bin kişi Jandarma sınavını böyle kazanmış. FETÖ’cüler deşifre edildi

FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmasını derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarını inceledi. Yapılan çalışma sonucunda, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği ortaya çıktı.

MÜLAKAT KOMİSYONU FETÖCÜLERİN BAŞARILI OLMASINI SAĞLAMIŞ

Sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği ortaya çıktı. FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.

ADLİ İŞLEM İÇİN 81 İL BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Konuyla ilgili harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi. Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.