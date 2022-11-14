Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 

Milli Gazete'nin haberine göre, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da canlı yayında açıklamalarda bulundu. Taksim'deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Perinçek, sonuna kadar desteklediği Cumhur İttifakını karıştıracak sözler sarf etti.

"ANAYASA YAPMAYA KALKIYOR"

Yaptığı açıklamada Doğu Perinçek, "Resmi açıklamalarda bu olayın arkasında 'her kim varsa' gibi açıklama yapılıyor. Araştırma sonuçlarını bekliyoruz ama kimin olduğu apaçık ortada. Türkiye'de terör eylemleri var, şehit cenazeleri geliyor. Ama teröre karşı kararlı şekilde mücadele yürütülmüyor. Mehmetçik, polis, köy korucuları yürütüyor. Pervari'de halk HDP'ye göz açtırmıyor, PKK ile savaşıyor. Ama AKP HDP'yi ziyaret ediyor, anayasa yapmaya kalkıyor. Bomba patlatanlarla anayasa yapmaya kalkıyor" dedi.

"HDP GÖRÜŞMELERİNİ TAMAMEN KESMELİDİR"

Perinçek "Önce Türkiye'nin bu beladan kurtulması ve Mehmetçik gibi polis gibi kararlı mücadele yürütülmesi lazım. Yasal olarak da göz açtırmaması lazım. Bugün Mehmetçik, köy korucuları, polisimiz görevini yapıyor ama Anayasa Mahkemesi işini yapmıyor.

Mehmetçik, polis, korucular kararlı mücadele yürütüyor ama HDP hala TBMM'de. Hatta HDP ile anayasa çalışmaları yürütülüyor. HDP ile hiçbir müzakere yürütülemez. Anayasa Mahkemesi görevini yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi, mehmetçiğimize, polisimize, korucumuza karşı vefasızdır, sadakatsizdir. Hükümet HDP ile görüşmelerini tamamen kesmelidir." diye konuştu.