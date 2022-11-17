Ersan Şen'den ERG İnşaat’ın ihale skandalına tepki: Kimin parasını kime veriyorsunuz

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, Gazete Pencere Yazarı Necdet Saraç, Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir; Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği ERG İnşaat'ın usulsüzlükleri programda masaya yatırıldı.

"Kimin parasını kime veriyorsunuz?"

Aktaş'ın "İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın tweeti önüme düştü. Diyor ki “Ankara-Eskişehir-İzmir YHT Hattı'nın 2 milyar 163 milyon Euro bedelle, pazarlık usulüyle ERG İnşaata verilmesini, bu firmanın dolar/Euro paritesindeki değişim gerekçesiyle %65 zam istemesini ve kamuoyundan saklanan 94 milyar TL'yi bulan 9 ihaleyi Bakan Karaismailoğlu’na sorduk” sözlerine Şen "Barış Yarkadaş da bunu dile getiriyor. Kamu ihale kanunundan rahatsızım. Pazarlık usulüyle kapalı devre verilen ihalelerden rahatsızım. Hiçbir şart yok, zorunluluk yok. 3-5 kişiyi çağırıp ‘Biz böyle uygun gördük’, kimin parasını kime veriyorsun?” sözleriyle yanıt verdi.

Şen yap-işlet-devret projelerindeki anlaşma maddelerine dikkat çekti. Şen, bazı anlaşmaların dolar ve euro üzerinden yapılmasının yanında ABD enflasyonuna sabitleyen maddelerin de olduğunu söyledi.