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  • Ersan Şen'den ERG İnşaat’ın ihale skandalına tepki: Kimin parasını kime veriyorsunuz

Ersan Şen'den ERG İnşaat’ın ihale skandalına tepki: Kimin parasını kime veriyorsunuz

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş ERG İnşaat’a usulsüz şekilde verilen Ankara-İzmir YHT Hattı ihalesindeki usulsüzlükleri gündem getirmiş, günlerce konuşulmuştu. İYİ Partili Erhan Usta skandalları Meclis gündemine taşıdı. ERG İnşaat'a verilen ihale Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ta gündeme geldi. Ünlü hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ihale şartlarına tepki gösterdi, "Kimin parasını kime veriyorsunuz?" diye sordu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:30
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Ersan Şen ERG İnşaat’ın ihale skandalına böyle tepki gösterdi. ''Kimin parasını kime veriyorsunuz''

Ersan Şen'den ERG İnşaat’ın ihale skandalına tepki: Kimin parasını kime veriyorsunuz
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Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, Gazete Pencere Yazarı Necdet Saraç, Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir; Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği ERG İnşaat'ın usulsüzlükleri programda masaya yatırıldı.

"Kimin parasını kime veriyorsunuz?"

Aktaş'ın "İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın tweeti önüme düştü. Diyor ki “Ankara-Eskişehir-İzmir YHT Hattı'nın 2 milyar 163 milyon Euro bedelle, pazarlık usulüyle ERG İnşaata verilmesini, bu firmanın dolar/Euro paritesindeki değişim gerekçesiyle %65 zam istemesini ve kamuoyundan saklanan 94 milyar TL'yi bulan 9 ihaleyi Bakan Karaismailoğlu’na sorduk” sözlerine Şen "Barış Yarkadaş da bunu dile getiriyor. Kamu ihale kanunundan rahatsızım. Pazarlık usulüyle kapalı devre verilen ihalelerden rahatsızım. Hiçbir şart yok, zorunluluk yok. 3-5 kişiyi çağırıp ‘Biz böyle uygun gördük’, kimin parasını kime veriyorsun?” sözleriyle yanıt verdi.

Şen yap-işlet-devret projelerindeki anlaşma maddelerine dikkat çekti. Şen, bazı anlaşmaların dolar ve euro üzerinden yapılmasının yanında ABD enflasyonuna sabitleyen maddelerin de olduğunu söyledi.

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muradi güler
17.11.2022 11:37
ersan hoca adalet bakanlığına atanmalı  
 
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