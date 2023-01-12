Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok

Gazeteduvar'ın haberine göre, Orc Araştırma Şirketi, Hayat ve Mersin'de gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Hatay'daki ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 7 puan fark atıyor. Mersin'de de Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 20 puan fark atıyor.

Araştırma şirketi, Hatay'da 7-10 Ocak tarihlerinde bin 560 kişiyle anket gerçekleştirdi. Anketin sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 31

CHP 2018 genel seçimlerinde Hatay'da yüzde 30,6 oy aldı. Ayrıca genel seçimlerde CHP, Hatay'da 4 milletvekili çıkartmıştı.

AKP: Yüzde 30,4

AKP, 2018 genel seçimlerinde kentte 36,2 oy alarak Meclis'e 5 milletvekili göndermişti.

Orc anketine göre İYİ Parti'nin Hatay'daki oy oranı yüzde 14,7.

Bir önceki seçimde İYİ Parti, Hatay'da yüzde 6,5 oy aldı. İYİ Parti Hatay'da milletvekili çıkaramamıştı.

HDP'nin Hatay'daki oy oranı yüzde 9,8 olarak ölçüldü. HDP bir önceki seçimde Hatay'dan 1 milletvekili çıkartarak yüzde 11 oy almıştı.

AKP VE MHP'İNİN OYLARI ERİYOR

MHP'nin Hatay'daki oy oranı ise yüzde 9,2 olarak ölçüldü. 2018 genel seçimlerinde MHP, Hatay'da yüzde 14,4 oy alarak 1 milletvekili çıkardı.

Hatay'daki 'diğer' partilerin oy oranı ise yüzde 3,9 olarak ölçüldü.

Anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı'nın Hatay'daki oy oranı yüzde 46,7 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Millet İttifakı, Hatay'da yüzde 38 oy almıştı.

Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın Hatay'daki oy oranı ise yüzde 39,6 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Cumhur İttifakı'nın Hatay'daki oy oranı yüzde 50,6 oy almıştı.

CUMHUR İTTİFAKINA BİR ŞOK DA HATAY'DAN

Orc'nin anket yaptığı bir diğer kent ise Mersin oldu. Mersin'de bin 770 kişiyle yapılan anketin oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 29,7

CHP Mersin'de 2018 genel seçimlerinde yüzde 26,8 oy alarak Meclis'e 3 milletvekili gönderdi.

AKP'nin oy oranı ise yüzde 23,1 olarak ölçüldü. AKP bir önceki seçimde Mersin'de yüzde 28,6 oy aldı. AKP'nin Mersin'den 4 milletvekili bulunuyor.

Ankete göre, İYİ Parti'nin Mersin'deki oy oranı yüzde 21,5. Bir önceki seçimde İYİ Parti, Mersin'de yüzde 13,6 oy aldı. İYİ Parti'nin 2 Mersin milletvekili bulunuyor.

KAYIP YAKLAŞIK YÜZDE 10

Ankete göre HDP'nin Mersin'deki oy oranı yüzde 13,2. Bir önceki seçimde HDP Mersin'den yüzde 16,9 oy alarak Meclis'e iki milletvekili göndermişti.

MHP'nin Mersin'deki oy oranı ise yüzde 8 olarak ölçüldü. 2018 genel seçimlerinde MHP, Mersin'den yüzde 12,8 oy alarak Meclis'e 2 milletvekili gönderdi.

Ankete göre, Mersin'deki 'diğer' partilerin oy oranı yüzde 4,5

Ankete göre Millet İttifakı'nın Mersin'deki oy oranı yüzde 51,2 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Millet İttifakı, Mersin'de yüzde 41 oy aldı.

Orc anketine göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 31 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Cumhur İttifakı, Mersin'de yüzde 41,4 oy aldı.