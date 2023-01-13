Cumhur İttifakı'ndan seçim öncesi açılım iddiası. Bu söylemleri kullanmayacaklar

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü köşesinde “AK Parti Meclis’e yüklenecek” başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Aydemir, Cumhur İttifakı'nın seçim öncesinde Kürt seçmene yönelik hamlede bulunacağını öne sürerek, "Kürt seçmeni kucaklayıcı mesajlar verelim’ yönünde bir politika izleniyor.” dedi.



O SÖZLER TARİHE KARIŞACAK

Yazının ilgili kısmı şöyle:



“Altılı masanın gizli ortağı”, “yedinci ayak”, “terörle işbirliği yapıyorlar” gibi önermeler, yerini daha yumuşak, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dile ve üsluba bıraktı. AK Parti, siyasi retorik konusunda da bir çalışma yürütüyor. Terörle mücadeleden taviz vermeden ve çözüm süreci gibi bir yaklaşıma girmeden “Kürt seçmeni kucaklayıcı mesajlar verelim” yönünde bir politika izleniyor…



MİLLET İTTİFAKI DA BOŞ DURMAYACAK

Tecrübelerim ve gözlemlerim beni yanıltmazsa, bu seçimde Cumhur İttifakı, Kürt vatandaşlarımızla ilgili bir hamle yapacak. İkna etmeye yeter mi ya da proje tutar mı bilmiyorum ama Millet İttifakı da boş durmayacak gibi görünüyor…"



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