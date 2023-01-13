13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cumhur İttifakı'ndan seçim öncesi açılım iddiası. Bu söylemleri kullanmayacaklar

Cumhur İttifakı'ndan seçim öncesi açılım iddiası. Bu söylemleri kullanmayacaklar

2023 seçimlerini kazanmak için her yolu deneyen Cumhur İttifakı’nın yeni bir hamleye hazırlandığı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:52
Takip Et

Cumhur İttifakı'ndan seçim öncesi açılım

Cumhur İttifakı'ndan seçim öncesi açılım iddiası. Bu söylemleri kullanmayacaklar
+
Aa
-

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü köşesinde “AK Parti Meclis’e yüklenecek” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Aydemir, Cumhur İttifakı'nın seçim öncesinde Kürt seçmene yönelik hamlede bulunacağını öne sürerek, "Kürt seçmeni kucaklayıcı mesajlar verelim’ yönünde bir politika izleniyor.” dedi.

O SÖZLER TARİHE KARIŞACAK
Yazının ilgili kısmı şöyle:

“Altılı masanın gizli ortağı”, “yedinci ayak”, “terörle işbirliği yapıyorlar” gibi önermeler, yerini daha yumuşak, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dile ve üsluba bıraktı. AK Parti, siyasi retorik konusunda da bir çalışma yürütüyor. Terörle mücadeleden taviz vermeden ve çözüm süreci gibi bir yaklaşıma girmeden “Kürt seçmeni kucaklayıcı mesajlar verelim” yönünde bir politika izleniyor…

MİLLET İTTİFAKI DA BOŞ DURMAYACAK
Tecrübelerim ve gözlemlerim beni yanıltmazsa, bu seçimde Cumhur İttifakı, Kürt vatandaşlarımızla ilgili bir hamle yapacak. İkna etmeye yeter mi ya da proje tutar mı bilmiyorum ama Millet İttifakı da boş durmayacak gibi görünüyor…"
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

düşünüyorum
13.01.2023 10:22
islam bu toprakların çimentosudur demiridir, başka katıklar bu milleti parçalar yaşasın islam milleti  
 
düşünüyorum
13.01.2023 10:21
yaşasın müslüman kürt ve türk kardeşlerimiz  
 
Sokrates
13.01.2023 10:04
Kuran'ın daha ilk sayfasını okumamış, kendini MÜSLÜMAN zanneden 20 milyon HARAM yiyen insanlar, en üst düzeyden sorumsuz Z Kuşağı sayısı bilinmeyen milyonlarca sığınmacı oyu.Seçim garanti değil.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Bodrumspor'dan flaş transfer
6
﻿Bodrumspor'dan flaş transfer
﻿Bodrumspor'dan flaş transfer
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar
﻿Edirne'de çocuk parkı yakıldı. 'Yazık değil mi'
﻿Edirne'de çocuk parkı yakıldı. 'Yazık değil mi'
﻿Edirne'de çocuk parkı yakıldı. 'Yazık değil mi'
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor
﻿Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor
﻿Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.