Cumhur İttifakı’nda ‘Bor’ çatlağı: Yeniden seçilen AKP’li başkan, MHP’li adayın iş yerinin önünü kazdırdı

Yeniçağ / Niğde / Şerafettin Copur

Niğde’nin Bor ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan çıkan oyların yüzde 54,32’sini alan AKP’li mevcut Belediye Başkanı Serkan Baran yeniden seçildi.

Baran’ın en yakın rakibi MHP adayı Sıtkı Erat’ın oy oranı ise yüzde 31,47’de kaldı.

AKP’li Baran’ın seçildikten sonra ilk icraatı, rakibi Erat’ın kızına ait eczanenin önündeki kaldırımları sökmek oldu.

Bor Devlet Hastanesi karşısında bulunan söz konusu eczane önüne gelen onlarca zabıta ekibi ve iş makineleri, eczane önünde bulunan kaldırım taşları ve parke taşlarını söktü.

“BU NEYİN KİNİ, NEYİN ÖCÜ?”

Yaşanan duruma tepki gösteren seçimi Erat, basın mensupların yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Her şey ortada, seçim biteli iki gün olmuş. Bugün bir bakıyorsunuz belediye çalışıyor. Maalesef kızımın eczanesinin önünü görüyorsunuz. Kamyonlar, kepçeler, dozerler çalışma yapıyoruz diyorlar, kazıyorlar. Her şey ortada. Burası yıllardır böyleydi. Ama arkadaşların kafasında bir plan var. Tesadüf olabilir mi bu? Ben tesadüf olmadığını biliyorum. Bu neyin kini, neyin öcü? Bilmiyorum. Yakışıyor mu? Herkes kendine yakışanı yapar. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Allah bildiği gibi yapsın.”

"SÖZDE CUMHUR İTTİFAKI VAR"

İki partinin ve adayın da Cumhur İttifakı’nda yer aldığına dikkat çeken Erat, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sözde Cumhur İttifakı var. Biz dün hep beraber Tayyip Bey’e oy verdik. Tayyip Bey’in Cumhurbaşkanı seçilmesi için çalıştık. Tayyip Bey için çalıştık. Bugün de ‘yerel seçimde yarışacaksınız’ dediler, yarıştık. Hayırlı uğurlu olsun. Kazanan belli, kaybeden belli ama bu kin… Seçimin arkasından bunlar hiç hoş şeyler değil.”