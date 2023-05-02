Cumhur İttifakı'nda hiçbir etkisi olmayan lider emeklilere vaat verdi. Asgari ücreti geçecek

Cumhur İttifakı ortaklarından olmasına rağmen ittifakta söz sahibi olamayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte en düşük emekli maaşının asgari ücreti geçeceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nda hiçbir etkisi olmayan lider emeklilere vaat verdi. Asgari ücreti geçecek

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pendik’te düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 yıl boyunca konutlarda, mutfaklarda ve sularda kullanılan gazın, 1 ay boyunca da bütün gaz kullanımının bedava olacağını açıkladığını hatırlattı.

Hayat pahalılığına da değinen Destici, "Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek" değerlendirmesini yaptı.

Nisan ayı itibariyle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, emeklinin bayram ikramiyesi de 2 bin TL olmuştu.

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