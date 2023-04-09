Cumhur İttifakı’nda ortak liste belirsizliği. MHP kapıyı kapattı

AKP’nin başlattığı ‘ortak liste’ görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. MHP’nin ortak liste kararına yanaşmaması ve seçimlere kendi logo ve listesiyle girecek olması ittifakta ayrışma yorumlarına sebep oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, yaşanan son gelişmelerle birlikte Cumhur İttifakı ‘karma bir yapı’ olarak görüldü. HÜDA PAR, AKP listelerinde yer alacağını açıklayan ilk parti olmuştu. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyeceğini açıklayan DSP lideri Önder Aksakal’ın da AKP listesinden aday gösterilmesi bekleniyor.

BBP VE YENİDEN REFAH BELİRSİZLİĞİ

Cumhur İttifakı’nda Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi konularında ise henüz belirgin bir durum ortada yok. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ilk günlerde “kendi logomuz ve listelerimizle gireceğiz” açıklamasına karşın geçen hafta Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından “ortak listeyi” gündeme getirdi. Fakat bu durum karşısında Destici’ye bir cevap gelmedi. Önceki gün tekrar Erdoğan’la görüşen Destici, yeniden “ortak liste” vurgusu yaptı ve YRP lideri Fatih Erbakan’la bu konuda görüşeceklerini söyledi. Ancak bu görüşmeden kamuoyuna bir sonuç yansımadı.

MHP KAPIYI TAMAMEN KAPATTI

MHP ise seçim listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim eden ilk parti oldu. Bu durumda MHP ortak liste konusunda kapılarını tamamen kapattı.

‘İTTİFAK İÇİ AYRIŞMA’

Gelinen noktada, “BBP ve YRP’nin bazı illerde kendi listeleriyle bazı illerde de AKP listelerinden seçime girebileceği” iddia edilirken, yaşanan uyuşmazlığın, seçmene ‘ittifak içi ayrışma’ görüntüsü verdiği yorumları yapılıyor.