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Cumhur İttifakı’nda HÜDA PAR çatlağı. ‘Muhalefetin eline koz verildi'

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden seçime girmesiyle ilgili canlı yayında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:25
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Mustafa Destici’den çok konuşulacak ittifak eleştirisi: Muhalefetin eline koz verildi

Cumhur İttifakı’nda HÜDA PAR çatlağı. ‘Muhalefetin eline koz verildi'
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Editör: Özlem Kıral

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici TV 100 canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden seçime girmesini doğru bulmadığını belirterek, krize neden olacak çıkışta bulundu.

İşte Destici'nin dikkat çeken açıklamalarından bazıları:

"HÜDA PAR'ın parti programında yazan olumsuzlara katılmıyorum ama teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece herkes fikrini söyleyebilir. Özerklik, ana dilde eğitim gibi söylemler düşünce hürriyetidir. Yeter ki bunları terör ya da şiddetle gerçekleştirmeye çalışmasınlar. Aynı HDP gibi. HDP eşittir HÜDA PAR değildir. HÜDA PAR'ın şu anda bir terör örgütüyle ilgili bağlantısı yoktur.

"YANLIŞ OLDUĞUNU SAYIN CUMHURBAŞKANINA İLETTİM"

HÜDA PAR içerisinden bazı yöneticilerin 'Hizbullah terör örgütü değildir' söylemleri doğru değildir. Terör örgütü hangi mensuba ait olursa olsun terör örgütüdür. HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden seçime girmesi AK Parti'nin bileceği iş. Ben BBP olarak HÜDA PAR'la böyle bir işbirliği yapmam. Ben bunu doğru bulmadığımı sayın Cumhurbaşkanına ilettim.

"BİZİM MİLLİ GÖRÜŞÜMÜZE UYMUYOR"

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda değildir, sadece AK Parti listelerinden seçime giren bir partidir. HÜDA PAR'ın terörle ilişkilendirilmesine ilişkin algı yapılıyor. Muhalefetin eline koz verildi. Ne getirir ne götürür bunun hesabı yapıldı mı bilmiyorum. Bu bizim milli görüşümüze uymuyor. Dediğim gibi ben böyle bir işi bire bir yapmam."

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