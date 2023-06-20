Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayı asgari ücret zammını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklanan asgari ücrete ilişkin paylaşımda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için ne dedi? 2023 Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Asgari ücret desteği ise 500 lira oldu.

Bakanı Işıkhan, '’Brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz’’ şeklinde açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter’dan:

‘’Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum’’ şeklinde asgari ücrete ilişkin paylaşımda bulundu.