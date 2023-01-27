Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır."
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