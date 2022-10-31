31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Atatürk anılmadı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Atatürk anılmadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonun düzenlendiği Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılmadı. Salonda Büyük Önder’in fotoğrafına yer verilmedi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 08:21
Takip Et

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Atatürk anılmadı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Atatürk anılmadı
+
Aa
-

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs’ün ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tahran Büyükelçiliği’nde bir resepsiyon verdi.

Elçilik binasındaki resepsiyona büyükelçiler, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, İranlı siyasi ve askeri yetkililer ile Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Örs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Resepsiyonda kutladıkları Cumhuriyet’in kurucusu ve vatanın kurtarıcısı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk anılmadı.

ATATÜRK PORTRESİ YOK

Fakat resepsiyonun düzenlendiği salonda Mustafa Kemal Atatürk’ün herhangi bir portresine yer verilmediği görüldü.

Türk bayraklarının asıldığı salonun içerisinde çeşitli tablolar yer alırken Atatürk’ün fotoğraf ya da tablosu asılmadı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği görüntülerde yalnızca resepsiyonun düzenlendiği salonun dışında kapının üzerinde her zaman duran bir Atatürk portresinin olduğu görüldü.

İran’da Mashar Amini’nin öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda “özgürlük” ve “laiklik” sloganları atılırken Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliğinin Atatürk’e yer vermemesi tartışma yarattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
1
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
2
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
3
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
4
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
5
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
6
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Fenerbahçeliler'in 5 golü bırakıp sahada kimi izlediğini Fatih Saboviç açıkladı
7
﻿Fenerbahçeliler'in 5 golü bırakıp sahada kimi izlediğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler'in 5 golü bırakıp sahada kimi izlediğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ehliyetsiz sürücü işyerine girdi: 1 ölü 4 yaralı
﻿Ehliyetsiz sürücü işyerine girdi: 1 ölü 4 yaralı
﻿Ehliyetsiz sürücü işyerine girdi: 1 ölü 4 yaralı
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklama
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklama
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklama
﻿Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.