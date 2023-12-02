Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Erdoğan ile Al Nahyan arasındaki görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına yeniden başlaması, Türkiye’nin insani yardım ve barış için attığı adımlar ile Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İsrail’in Gazze katliamını durdurmak için elinden geleni yaptığını, İsrail’i durdurmak için İslam dünyasının muhakkak birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Çatışmaların yeniden başlamasının son derece olumsuz olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem de insani yardımların Gazze’ye ulaşması için gayret gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayii, enerji, uzay teknolojileri alanlarında iş birliğinin geliştirilebileceğini de ifade etti.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ı İklim Zirvesi organizasyonuna ev sahipliği yapmaları dolayısıyla tebrik etti.

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