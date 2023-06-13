Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabriyle şehitlikleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev'in kabriyle Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabriyle şehitlikleri ziyaret etti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası KKTC'nin ardından Azerbaycan'a ziyarette bulunan Erdoğan, Bakü'de Haydar Aliyev ve eşinin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geldi.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Erdoğan, buradaki anıta çelenk, şehit mezarlarına ise tek tek karanfil koydu.

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