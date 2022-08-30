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Erdoğan, 'Gidiyorlarsa gitsinler' demişti. Tıp fakülteleri boş kaldı

Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre tıp fakülteleri bu sene boş kaldı. Türkiye'deki 33 tıp fakültesinde kontenjanlar dolmadı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:41
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hekimler için 'Gidiyorlarsa gitsinler' demişti. Tıp fakülteleri boş kaldı

Erdoğan, 'Gidiyorlarsa gitsinler' demişti. Tıp fakülteleri boş kaldı
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Son dönemde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet ve zorlu çalışma koşullarının yanı sıra özlük haklarının alınmaması gibi olumsuzluklar gündemde yerini büyük ölçüde aldı. Yurt dışına giden hekimlerin sayısı günbegün artarken, Ankara Tabip Odası, gençler arasındaki kara tabloyu da gözler önüne serdi.

Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından gözler boş kalan bölümlere çevrildi. Ankara Tabip Odası (ATO), YKS sonuçları hakkında tıp fakülteleri için bilgi notu hazırladı. Hazırlanan nota göre ise bu sene tıp fakülteleri boş kaldı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Ankara Tabip Odası'nın tıp fakültelerinin azalan tercihlerine yönelik nedenlerin sıralandığı notta, "Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın olumsuz etkisiyle yaşanan sorunlar, sağlıkta şiddet, özlük haklarında gerileme ve siyasilerin hedef gösterici konuşmaları"na işaret edildi.

Notta; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın olumsuz etkisiyle yaşanan sorunlar, sağlıkta şiddet, özlük haklarında gerileme ve siyasilerin hedef gösterici konuşmaları gibi nedenlerden tıp fakültelerinin tercihlerinin azaldığı belirtildi. 

KONTENJANLARIN YÜZDE 15'İ BOŞ

Devlet okullarındaki kısmi azalmaya karşın; kontenjanların neredeyse tamamının dolduğu aktarılan notta, “Devlet üniversiteleri tıp fakültelerine yerleşenler içerisinde en yüksek puanla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (557 bin 367), en düşük puanla da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne (482 bin 227) yerleştirme yapılmıştır” bilgisi paylaşıldı. Vakıf üniversitelerine bağlı 33 tıp fakültesi kontenjanlarının da dolmadığı vurgulanan notta, “3 bin 273 kontenjandan 2 bin 772’si (yüzde 85) dolmuş, 501 (yüzde 15) kontenjan boş kalmıştır” denildi.

Tüm olumsuzluklara karşın başarılı öğrencilerin tıp fakültelerini tercih etmeye devam ettiğini söyleyen ATO Başkanı Muharrem Baytemür ise, “İlk 50 binde olan her üç adaydan bir tanesi tıp fakültesi tercih etmiş” yorumunda bulundu.

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Ata Türkmen
30.08.2022 11:14
Boş kalmaz. Sıfır puanlı Suriyeliler, Afganlar, Somalililer ile doldurulur.  
 
Asker
30.08.2022 11:13
Göçmenlerle doldursun nasıl olsa bu ülkenin evladının değeri yok göçmenler daha değerli .  
 
N.D
30.08.2022 11:01
Boş verin tıp fakültelerini.İlahiyat fakültelerinin kontenjanları dolmuş mu siz ona bakın.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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