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Erdoğan: ''Şimdi doktorlara ihtiyacımız var''

Daha önce hekimlere yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözleri tepki çeken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu kez Konya'da yaptığı konuşmada "Bizim şimdi doktorlara ihtiyacımız var" dedi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:01
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Doktorlar için ''Giderlerse gitsinler'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Şimdi doktorlara ihtiyacımız var''

Erdoğan: ''Şimdi doktorlara ihtiyacımız var''
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Patronlardünyası'nın haberine göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maaşların azlığı konusunda şikâyet eden doktorları bu devlet yetiştirdi. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" demişti. 

Erdoğan AKP Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Kamu Özel İşbirliği projelerini savundu. Şehir hastanelerini öven Erdoğan bu hastanelerin her kente yapılması gerektiğini öne sürdü.

Erdoğan sağlık alanına ilişkin "Fiziki imkanlarımız yerinde. Bizim şimdi doktorlara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Erdoğan bunun için profesörlere "yetiştireceksiniz" dediğini söyledi.

 

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Şarkı vardı.
28.11.2022 12:59
Doktor civanim gitme oyuna muhtacım,ne istersen vereyim ben sana yalvaralım.  
 
1950
28.11.2022 12:53
Doktor sağlık bakanın bile konuşamadı, doktor hatta prof bile olsan ne olmasan ne, hepsi Fasa Fiso  
 
Deniz
28.11.2022 12:48
Bu pahalılıkta büyüme cağında ki cocuk yetişkin ihtiyaç duyduğu besine ulaşamayınca ne ıdığü belirsiz gıdalar alınca hastalıklar artacak bağışıklık sistemi zayıflayan insanımıza tabi ki doktor lazım.  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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