Erdoğan: ''Şimdi doktorlara ihtiyacımız var''

Patronlardünyası'nın haberine göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maaşların azlığı konusunda şikâyet eden doktorları bu devlet yetiştirdi. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" demişti.

Erdoğan AKP Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Kamu Özel İşbirliği projelerini savundu. Şehir hastanelerini öven Erdoğan bu hastanelerin her kente yapılması gerektiğini öne sürdü.

Erdoğan sağlık alanına ilişkin "Fiziki imkanlarımız yerinde. Bizim şimdi doktorlara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Erdoğan bunun için profesörlere "yetiştireceksiniz" dediğini söyledi.