Diyanet eğitimcilerinin maaşına yüzde 44 zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir karara daha imza attı. Diyanet'in düzenlediği eğitimlerde görevli personellerin maaşlarına yüzde 44 oranında zam yapıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Diyanet eğitimcilerinin haftalık 25 saatlik ders üst sınırı 30'a çıkartılırken, her 5 saat için ek olarak 1 saat ders saatlik daha ücret verileceği belirtildi.

EK DERS ÜCRETİ DE ÖDENECEK

5993 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla gündüzlü kurslarda haftada 25 saat olan sınır 30’a çıktı. Ayrıca Ders görevi verilenlere, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim-öğretim hizmetlerine destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenecek.

Böylece, Diyanet görevlilerinin 25 saat üst sınırı hesapta 36 saate kadar çıkmış oldu. Böylece Diyanet’te ders verenlerin ücreti yüzde 44 oranında zamlandı.

Kaynak: ODATV