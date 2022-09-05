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Diyanet'ten yeni ekonomi fetvası: Vadesiz hesap dinen uygun değildir

Daha önce “Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvası veren Diyanet, bu kez de kendilerine yöneltilen bir soruya “Zorunluluk olmadıkça paranın vadesiz bir hesapta tutulması dinen uygun değildir” yanıtını verdi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 03:01
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Fiyatları tayin eden Allah'tır çıkışıyla gündeme gelen Diyanet bu kez de vadesiz hesapları hedef aldı

Diyanet'ten yeni ekonomi fetvası: Vadesiz hesap dinen uygun değildir
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Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre bankaların verdiği maaş promosyonları için “harama yakın” diyen, faizsiz finans kuruluşları olarak bilinen katılım bankaları ile 2 bin 880 liraya promosyon anlaşması imzalayan Diyanet İşleri Başkanlığı, vadesiz mevduat hesapları için verdiği fetvayla da katılım bankaları dışındaki tüm bankaları hedef aldı.

Mevduat hesaplarına yönelik “Müslümanlar faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalı” fetvası veren, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” hadisine işaret edilen fetva gibi fetvalar ile sık sık gündeme gelen Diyanet, hedef yükseltti.

Diyanet’in dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun (DİYK) internet sitesinde, istenildiğinde çekilmek üzere para yatırılan ve herhangi bir faiz getirisi olmayan banka hesapları olan vadesiz mevduat hesaplarına yönelik verilen fetvayla, katılım bankaları dışındaki tüm bankalar hedefe konuldu

KATILIM BANKALARI HARİÇ TUTULDU

“Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir” sorusuna verilen yanıtta, “Herhangi bir faiz getirisi olmayan vadesiz mevduat hesapları, faize dayalı açılan vadeli mevduat hesaplarıyla aynı kapsamda değerlendirilemez. Bununla birlikte vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan işlemlerde kullanılması da söz konusu olabileceğinden, bu hususta meşru seçenekler olduğu sürece, zorunluluk olmadıkça paranın böyle bir hesapta tutulması dinen uygun değildir” denildi.

Vadesiz mevduat hesaplarının “Meşru seçenekler olduğu sürece dine uygun değil” şeklinde nitelendirilmesiyle, geriye yalnızca İslami finans temelli olan ve faizsiz finans kuruluşları olan katılım bankaları kaldı.

MAAŞ PROMOSYONU NEDENİYLE PERSONELLE KARŞI KARŞIYA GELİNMİŞTİ

Başkan Ali Erbaş’ın talimatı ve ısrarıyla maaş promosyon anlaşmasını katılım bankalarıyla yapan Diyanet, 2 bin 880 liralık anlaşma nedeniyle kurum personeliyle karşı karşıya gelmişti. 16 bin liraya kadar çıkan ve tüm bankaların katıldığı ihaleler, iptal edilmişti.

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Emrah arslan
5.09.2022 03:50
Dinsiz olduğum için kafam rahat.  
 
OKU DİYENE BAK .ALLAH SENIN SONUNU GETİRSİN INŞALLAH.
5.09.2022 03:42
ZORUNLU OLUR SA SEVAP ZORUNLU OLMAZSA GÜNAH ?  
 
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