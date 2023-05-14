Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Ağa cemaatine mi gitti? İsmail Ağa cemaati neden gündem oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçime saatler kala İsmail Ağa cemaatine gittiğine dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Ağa cemaatine mi gitti? İsmail Ağa cemaati neden gündem oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Ağa cemaatine mi gitti? İsmail Ağa cemaati neden gündem oldu?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinden bir gün önce Recep Tayyip Erdoğan’ın İsmail Ağa cemaatine yapmış olduğu ziyaretin görüntüleri gündem oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Ağa cemaatine mi gitti? İsmail Ağa cemaati neden gündem oldu?

İSMAİL AĞA CEMAATİ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden bir gün önce gerçekleştirdiği söylenilen İsmail Ağa cemaati ziyaretine ilişkin görüntüleri gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmail Ağa cemaati lideri Hasan Efendi’yi ziyaret ettiği yer alıyor.

Teyit.org’un haberine göre sosyal medyada yer alan görüntüler Erdoğan’ın 13 Ocak 2020’de yapmış olduğu İsmail Ağa ziyaretinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan için iddia edilen seçime saatler kala İsmail Ağa cemaatine yaptığı ziyaret eski tarihlidir.

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