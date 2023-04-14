Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili, "Nasip olursa 20 Nisan arife, doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Ondan sonra da zaten bunu elimizdeki mevcut doğal gazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bir gazetecinin deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:



"11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri, bunlar devam ediyor. Bildiğiniz gibi, ben vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep ettim. Bu 1 yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Tabii bir taraftan enkaz kaldırmalar var. Bir taraftan bu enkaz kaldırmalarla birlikte zemin etütleri yapılıyor. Tüm bunlarla beraber de şu anda adımlarımızı atıyoruz."