Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısı nedeniyle resmi ziyarette bulunduğu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Kahramanlar Meydanı’nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından askeri törenle karşılanmasından sonra Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.

Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile resmi görüşme gerçekleştirmek üzere Sandor Sarayı’nda geçti. Erdoğan ve Novak’ın Sandor Sarayı’ndaki görüşmelerinde Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular da ele alındı.

Daha sonra Başbakanlık ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan’ın Türkiye-Macaristan 6. Dönem Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı’na katılacağı aktarıldı.

Toplantının ardından Erdoğan’ın MÜPA Budapeşte - Bela Bartok Ulusal Konser Salonu’nda Cumhurbaşkanı Novak ve Başbakan Orban’ın katılımıyla Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı’na katılması bekleniyor.