Bir dini vakfa daha vergi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 15 Eylül’de Milli Gençlik Vakfı’na da vergi muafiyeti hakkı tanındığı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, vergiden muaf tutulan vakfın başkanlığını ise aynı zamanda Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) de Başkanı olan Salih Turhan yapıyor.

YANDAŞ VAKIFLARA MUAFİYET

Türkiye'de yaklaşık olarak 5 bin 500 civarında olan vakıflardan bugüne kadar 307’sine vergi muafiyeti hakkı tanındı. Erdoğan'ın sekiz yıllık görev süresi boyunca vergi muafiyeti tanıdığı vakıf sayısı ise 61’e yükseldi.

Bu vakıflar arasında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı) ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor. Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da vergi muafiyetinden yararlanmasını sağladı.





DİNİ VAKIFLARA MUAFİYET SIRA SIRA



Son sekiz yılda İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Işık Cemaati’ne ait İhlas Vakfı, Enderun Eğitim Vakfı, İlkseç İlim, Kültür, Sağlık, Eğitim, Çevre Ve Sosyal Yardım Vakfı ve Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı da vergiden muaf tutuldu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen İnsan Eğitimi Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Reyhan Kültür Vakfı, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı ile Bilim ve İnsan Vakfı da vergi muafiyeti alan vakıflar listesinde yer aldı.



Erdoğan, Binali Yıldırım’ın onur üyesi olduğu Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın Mütevelli Heyet Başkanı olduğu Türk Dünyası Vakfı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kurulan Medipol Üniversitesi’nin kurucu vakfı Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim Ve Araştırma Vakfı (TEBA) ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün başkanı olduğu Türkiye Verimlilik Vakfı’na da vergi muafiyeti tanıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait Gürsoy Eğitim, Tarih, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı da vergi muafiyeti alan vakıflar arasında yer aldı.