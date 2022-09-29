Sayıştay Türkiye'nin nasıl yağmalandığını açıkladı: 138 devlet kuruluşu vakıf ve derneklere yapılan yardımları gizlemiş

Sayıştay, kamu kuruluşlarının 2021 yılı denetim raporlarını açıkladı. Açıklanan raporlar, çarpıcı gerçeği gün yüzüne çıkardı. 138 devlet kuruluşunun, vakıf ve derneklere yapmış olduğu yardımları gizlediği ortaya çıktı.

Sayıştay'ın raporlarındaki en dikkat çekici ayrıntı da, bazı mali tabloların açıklamalara yer verilmemesi oldu. Kamu idarelerinin faaliyet raporlarında yer alan analize göre, 138 kamu kuruluşu tarafından yapılan yardımlara ilişkin bilgilere yer verilmedi. Kuruluşların varlık ve yükümlülükleri de faaliyet raporlarında açıklanmadı.

Kamu kurumlarının vergilerini gizlemesini, kamuya hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi olduğunu vurgulayan Sayıştay, konuya ilişkin ''Faaliyet raporlarının stratejik yönetim süreci ve hesap verebilirliğe temel olacak bir nitelik taşıyabilmesi için, bu raporların kurumların mali tablolarını içermesi gerekmektedir'' açıklamasında bulundu.

Sayıştay’ın yapmış olduğu diğer bazı tespitler arasında ise; kamu idarelerinin bazılarının yasal zorunluluk olmasına rağmen faaliyet raporlarını yayınlamamaları, bütçe hedef ve sapmalar arasındaki nedenleri açıklamamaları ve bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin dışında harcanan miktarların raporda gösterilmemesi olarak belirtildi.