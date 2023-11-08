Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’a geldi. Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak “TUR” ile başkent Taşkent’teki havalimanına inen Erdoğan, Türk ve Özbekistanlı yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik ediyor.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Erdoğan, yarın Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirvesi’ne katılacak, zirve oturumuna hitap edecek. Zirvede teşkilatın etkinliğinin artırılması ile üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan ayrıca zirve kapsamında katılımcı liderler ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.