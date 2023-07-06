Cumhurbaşkanı Erdoğan partisini uyardı: Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yaptı.
Erdoğan AKP'nin oylarındaki 'negatifliği' gördüğünü vurguladığı konuşmasında partisinin il başkanlarını uyararak; "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz" dedi.
Öte yandan Erdoğan emekli maaşlarında yapılacak artış hakkında; "Bakanlara talimat verdim, emekli maaş zamlarıyla ilgili çalışma başlıyor" ifadelerini kullandı.