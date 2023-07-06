Cumhurbaşkanı Erdoğan partisini uyardı: Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz" ifadelerini kullandı.