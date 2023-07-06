Cumhurbaşkanı Erdoğan partisini uyardı: Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisini uyardı: Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan AKP'nin oylarındaki 'negatifliği' gördüğünü vurguladığı konuşmasında partisinin il başkanlarını uyararak; "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz" dedi.

Öte yandan Erdoğan emekli maaşlarında yapılacak artış hakkında; "Bakanlara talimat verdim, emekli maaş zamlarıyla ilgili çalışma başlıyor" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı Kültür Sanat
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’ Güncel
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’
İBB ders atölyelerinde yeni dönem Güncel
İBB ders atölyelerinde yeni dönem
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek Spor
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek
Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı Güncel
Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı Spor
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı
Tarla yangını bu kez Burdur'da Güncel
Tarla yangını bu kez Burdur'da