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Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Rusya Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve diğer liderlerle bir araya geldi. O anlardan bazı dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 08:50
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Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar

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Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından zirveye katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla 'Ebedi Şehir' kompleksini ziyaret etti. Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti. Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Erdoğan, komplekste bazı incelemelerde bulundu.

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Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunmasının beklendiği ifade edildi. Erdağan'ın ayrıca Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi planlandı.

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Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar

Temmuz ayında İran'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin üçlü fotoğrafı gündem olmuştu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ortada bulunurken, Putin ve Erdoğan ile el ele tutuştuğu görülmüştü. Almanya'da gündem olan fotoğraf 'bir meydan okuma' olarak algılanmıştı.

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Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Putin'in Erdoğan ile fotoğrafını NATO'ya meydan okuma olarak nitelendirdi. 'Bu fotoğrafta Türk cumhurbaşkanının olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır' diyen Almanya Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafla ilgili 'Çünkü değerlerimize sahip çıkmayan başka aktörler var ve onlar da güçlerini birleştiriyorlar' ifadelerinde bulunmuştu.

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Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar

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Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar

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