Erdoğan Şanghay Zirvesi'ne katıldı. Ziyaretten dikkat çeken fotoğraflar

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Putin'in Erdoğan ile fotoğrafını NATO'ya meydan okuma olarak nitelendirdi. 'Bu fotoğrafta Türk cumhurbaşkanının olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır' diyen Almanya Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafla ilgili 'Çünkü değerlerimize sahip çıkmayan başka aktörler var ve onlar da güçlerini birleştiriyorlar' ifadelerinde bulunmuştu.