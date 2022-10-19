Flaş. Rusya'nın kalan tek müttefiki iflasını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek veren tek ülke olan Belarus, Batılı devletler tarafından ambargoya maruz kalıyordu. Belarus, döviz cinsinden borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Rusya ile savunma alanı oluşturduklarını ve aslında fiilen iki ülkenin ortak silahlı kuvvetleri olduğunu ifade etmişti.

Belarus, AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkenin döviz cinsinden borcunu ödeyemeyeceğini duyurdu.