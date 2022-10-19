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Flaş. Rusya'nın kalan tek müttefiki iflasını açıkladı

Flaş. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yanında kalan tek ülke olan Belarus, uygulanan ambargolar nedeniyle döviz borçlarını ödeyemeyeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 22:45
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Flaş. Rusya'nın kalan tek müttefiki iflasını açıkladı

Flaş. Rusya'nın kalan tek müttefiki iflasını açıkladı
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek veren tek ülke olan Belarus, Batılı devletler tarafından ambargoya maruz kalıyordu. Belarus, döviz cinsinden borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Rusya ile savunma alanı oluşturduklarını ve aslında fiilen iki ülkenin ortak silahlı kuvvetleri olduğunu ifade etmişti.

Belarus, AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkenin döviz cinsinden borcunu ödeyemeyeceğini duyurdu.

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er
19.10.2022 22:54
Daha beter olsunlar .  
 
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