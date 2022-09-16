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Almanya'dan Putin'e büyük şok: Kayyum atadılar

Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atadı. Almanya, Rusya Devlet Başkanı Vladedimir Putin'e göbekten bağlı Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atadı. Alman hükümeti gerekçe olarak enerjide arz güvenliğini gösterdi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 09:28
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Almanya'dan Vladedimir Putin'e büyük şok: Kayyum atadılar

Almanya'dan Putin'e büyük şok: Kayyum atadılar
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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol ithalatçıları Rosneft Germany ve RN Refining & Marketing GmbH'nin Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) yönetimine devredildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur’a verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rosneft Almanya'nın ülkenin petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu ve Almanya'nın en büyük petrol işleme şirketlerinden biri olduğunu belirtilerek, kayyum atanmasının enerji arz güvenliğine yönelik tehdide karşı adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Başbakan Olaf Scholz, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg eyalet başbakanı Dietmar Woidke'nin, Rosneft Almanya’nın geleceğine yönelik paketin ayrıntılarını bugün yerel saatle 13.30'da açıklayacağı belirtildi.

ALMAN HÜKÜMETİ KRİTİK ŞİRKETLERE KAYYUM ATAYABİLİYOR

Enerji Güvenliği Yasası, Alman hükümetine enerji arz güvenliğini sağlamak için kritik şirketlere kayyum atama yetkisi vermişti.

Rosneft Almanya, Berlin-Brandenburg bölgesi ve Batı Polonya için benzin, dizel ve gazyağı tedarikinde büyük önem taşıyan Schwedt'teki PCK rafinerisinin yüzde 54,7'lik hissesine sahip bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşından önce ihtiyacı olan ham petrolün yüzde 35'ini Rusya’dan alan Almanya bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor.

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