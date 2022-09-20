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  • Putin’den Erdoğan’a Şanghay şartı: Türkiye önce NATO’dan ayrılsın. Birleşmiş Milletlerde bütün ülkeler bunu konuşuyor

Putin’den Erdoğan’a Şanghay şartı: Türkiye önce NATO’dan ayrılsın. Birleşmiş Milletlerde bütün ülkeler bunu konuşuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Şanghay İşbirliğine katılması için önce NATO’dan çıkması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:17
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şanghay şartı: Türkiye önce NATO’dan ayrılsın. Birleşmiş Milletlerde bütün ülkeler bunu konuşuyor

Putin’den Erdoğan’a Şanghay şartı: Türkiye önce NATO’dan ayrılsın. Birleşmiş Milletlerde bütün ülkeler bunu konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı hedeflediği yönündeki açıklamasına bir yanıt da Rusya'dan geldi.

Rusya'nın ŞİÖ İlişkilerinden Sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Bakhtiyor Khakimov tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak için NATO'dan ayrılması gerektiği belirtildi.

RIA'ya konuşan Khakimov, Türkiye'nin uzun süredir diyalog ortağı olarak ŞİÖ faaliyetlerine katıldığını belirtirken, "Bir başvuru yapılırsa, bu dikkatli bir şekilde incelenecek. Ancak şu anda herhangi bir başvuru yok" ifadelerini kullandı.

ŞİÖ'ye üyelik için bir dizi kriter olduğunu belirten Khakimov, "Düşman ya da ŞİÖ ülkelerine karşı aktivitelere ve bloklara katılmamak bunlardan biri. Türkiye, Rusya'nın bir numaralı düşman olarak gördüğü NATO'nun üyesi" şeklinde konuştu.

Rus diplomat Türkiye ile ilgili birçok olumlu yön olmasına karşın bazı faktörlerin üzerinde dikkatlice çalışılması gerektiğini vurguladı.

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Ayhan
20.09.2022 16:15
BOP eş başkanina güven olmaz  
 
Abbas
20.09.2022 15:56
E ikili oynayanı padişah bile affetmemişti Putin kabul eder mi?  
 
Nurettin GÜN
20.09.2022 15:54
Türkiye natodan ayrıldıktan sonra Rusya da almasa sapgibi ortada Kalır kurucuları otururuz inşallah böyle olmaz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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