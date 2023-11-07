Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle tanınan Nahyabey'den Kılıçdaroğlu'na veda videosu: "Ben Kemal, gidiyorum!"

Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle tanınan Muhammed Nur Nahya isimli sosyal medya kullanıcısı paylaştığı son videoda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan vedalaştı. Video kısa sürede gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle tanınan Nahyabey'den Kılıçdaroğlu'na veda videosu: "Ben Kemal, gidiyorum!"

Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle tanınan Muhammed Nur Nahya isimli sosyal medya kullanıcısı paylaştığı son videoda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan vedalaştı. Video kısa sürede gündem oldu

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