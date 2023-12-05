CHP’de Kılıçdaroğlu’nun kendi gitti ruhu kaldı

CHP’de Genel Başkanlık Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e geçti ancak teşkilat binalarında değişim yaşanmadı. Belediye başkanlığı seçimlerinde aday olan isimler Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterlerinin önünde poz verdi.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun kendi gitti ruhu kaldı

CHP’de 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özer arasında kıyasıya Genel Başkanlık yarışı yaşanmıştı. Bu yarışın sonunda ‘değişim’ sloganıyla seçime giren Özgür Özel galip gelmiş ve CHP’nin yeni Genel Başkanı olmuştu.

Aradan 1 ay geçmesine rağmen CHP’de herhangi bir değişim yaşanmadığı ortaya çıktı.

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkanlığı seçimlerine aday olan isimler başvurularını teşkilatlara yaparken verdikleri pozlarda ilginç bir detay ortaya çıktı.

Beyoğlu Belediye Başkanlık adaylığını duyuran Veysi Dündar ve Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık açıklaması yapan Aylin Kotil, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu posterlerinin önünde poz verdiler.

Bu paylaşımlar üzerine sosyal medya kullanıcıları ‘CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendinin gittiğini ancak ruhunun kaldığı’ yorumlarını yaptılar.

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