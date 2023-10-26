Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanından ortak basın toplantısı ‘13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık’

İki lider, 13 alanda iş birliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Türkmenistan’la ilişkiler gelişiyor

Erdoğan, Türkmenistan’la ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan ilişkilerin karşılıklı saygı, iş birliği ve ortak çıkarlar temelinde gelişerek devam ettiğini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini, iş birliği imkanlarını ele aldıklarını ve anlaşmalar imzaladıklarını belirtti. Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Enerji ve ulaştırma alanlarında stratejik iş birliği

Erdoğan, Türkmenistan’ın enerji kaynakları bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını vurguladı. Türkmenistan’ın doğalgazının Türkiye’ye, Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzının stratejik değer kazandığını kaydetti. Erdoğan, Azerbaycan ile üçlü iş birliğinin önemine değinerek, Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridoru’nun geliştirilmesine dair görüşlerini paylaştıklarını aktardı. Erdoğan, Türkmenistan’la birçok konuda benzer bakış açısına sahip olduklarını gördüklerini dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı’na davet

Erdoğan, Türkmenistan’ı Türk Devletleri Teşkilatı’nda aile meclisinde görmek istediklerini bu vesileyle tekrar vurguladı. Erdoğan, Türkmenistan’da faaliyet gösteren şirketlerin 50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesine imza attığını hatırlatarak, iş birliğinin artarak sürmesini temenni etti.

Türkiye’nin desteği sürüyor

Erdoğan, bugün düzenlenen iş forumunun da karşılıklı etkileşimin gelişmesine etkili olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, bağımsızlığından bugüne geçen sürede örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, 13 alanda iş birliği anlaşması imzaladıklarını ve bunları hayata geçireceklerini ifade etti. Erdoğan, Berdimuhammedov’a ve heyetine teşekkür etti.

Berdimuhammedov: Etkili görüşmeler yaptık

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ise ziyaret çerçevesinde etkili görüşmeler yaptıklarını söyledi. Berdimuhammedov, ikili iş birliğine dair konuları konuştuklarını, bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunduklarını bildirdi. Berdimuhammedov, Hazar Denizi üzerinden Türkmen doğalgazının iletilmesi konusunda yakın iş birliğini geliştirmeyi teyit ettiklerini kaydetti. Berdimuhammedov, mevcut ulaştırma koridorlarının Hazar geçişli ve Hazar denizi ve Karadeniz koridorunun etkinliğinin artırılmasının karşılıklı çıkarlara uygun olduğunu belirtti. Berdimuhammedov, yüzyıllara dayalı iş birliği münasebetlerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi için kültür, eğitim, bilim, spor ve sağlık alanlarında ikili münasebetleri gelecekte de geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Berdimuhammedov, yapılan görüşmelerde sağladıkları mutabakatların, imzalanan belgelerin ilişkileri gelecekte de geliştirmeye, yeni ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.