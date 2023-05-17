Erdoğan 28 Mayıs'a kadar yapacaklarını tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da AKP İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan 28 Mayıs'a kadar yapacaklarını tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.

Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 28 Mayıs'a kadar yapacaklarını anlattı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Karşımızdakileri görüyorsunuz. Milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Seçimi açık ara geri bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Sağlam durmasak 28 Mayıs'ta sandıkların üzerine çökerler. Terör örgütleriyle yata kalka onların yöntemini siyasette de uyguladıkları görülüyor.

"50+1 ŞARTI SEBEBİYLE"

Bugüne kadar güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum. Meclis'te çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın rakibimize 2 milyon 500 bin fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldık. Seçim sisteminin yüzde 50+1 oy şartı sebebiyle 18. seçimimizde de bizi sandıktan açık ara birinci çıkartacağınızdan şüphe duymuyorum.

14 Mayıs seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyonu geçkin vatandaşımıza teşekkür ediyorum. 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız.

İkinci turda fire olmaması için elimizden geleni yapacağız.

"ÜLKECE ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı, bir yandan kendi partisindeki isyanı, bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını göğüslemeye çalışıyor. Ama bu kişide öyle bir yürek olmadığını biliyoruz. Seçim gecesi kendi elindeki veriler de aynı gerçeğe işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söyleyerek hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha ispatladı.

Milletimiz, sağduyusuyla bu hezeyanlara kulak asmadığı için karşı tarafın kötü niyeti elinde patladı. 28 Mayıs seçimlerini de bu şekilde suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır.

Genel Başkanları Meclis dışında kalan bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden başlayacağını düşünüyoruz.

"KABAHATİ BAŞKALARINDA ARAMAYACAĞIZ"

Kendilerine destek vermeyen, insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını herkes görüyor. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Tek yaptıkları kendi içi sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktır.

Bu seçimlerin bir sonucu da muhalefetteki değişim olacaktır. Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu, fena çarpılmıştır. Bunu sormak da o partinin seçmenine düşer.

Muhalefeti bir türlü değiştiremedik.

Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini başkalarında aramayacağız, kendimize bakacağız. AK Parti'nin kabiliyeti kendini yeniliyor olmasına bağlıdır. Bu yenilenmeyi kıymetli görüyoruz. İnşallah 2024 Martına çok güçlü bir teşkilatla gireriz.

"TAHIL KORİDORU 2 AY UZATILDI"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bugün hariç 10 gün kaldı. İnşallah Türkiye Yüzyılının inşasına başlayacağız.

Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının gayretlerimizle 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.

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