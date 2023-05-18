Erdoğan artık 'Bay bay Kemal' demeyecek. Nedeni belli oldu

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan üslup değişikliğine gidecek.



Erdoğan’ın bu süreçte daha yumuşak ve birleştirici bir dil kullanmayı planladığı kulislerde konuşuluyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na söylediği “Bay bay Kemal” ifadesini kullanmayacağı öğrenildi.



BÜYÜK MİTİNGLER PLANLANMIYOR

Öte yandan Erdoğan da Kılıçdaroğlu da sürenin darlığı nedeniyle ilk turdaki gibi miting programları yapmayı planlamıyor. Kampanyalarını ağırlıklı olarak, deprem bölgesi başta olmak üzere stratejik noktalara ziyaretler yapıp güçlü mesajlarla yürütmeleri bekleniyor.

