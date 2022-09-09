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Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi

Türkiye'de yakalanan IŞİD'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Türkiye'de yakalanan IŞİD'İn üst düzey yöneticilerinden Abu Zeyd/Üstad Zeyd kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi

Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan IŞİD'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan Al Sumaidai, zırhlı bir aracın da bulunduğu konvoy eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Kelepçeli olarak ve üzerindeki çelik yelekle araçtan indirilen Al Sumaidai, 4 polisle birlikte adliyeye giriş yaptı.

Al Sumaidai'nin soruşturma savcılığında ifade vermesi bekleniyor.

YAKALANMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aslen Iraklı olan, bir aşiretin önde geleni ve terör örgütünde sözde kadılık, eğitmenlik ve adalet bakanlığı yaptığı belirlenen şüphelinin Türkiye'de olduğu duyumunu aldı.

Verdiği sözde fetvalarla terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılarda birçok masumun öldürülmesine neden olduğu tespit edilen zanlının yakalanması için ekipler tiziz bir çalışma yürüttü.

Türkiye'ye girdikten sonra şüphelinin yakalanması için il il nerede olabileceğine ilişkin çalışmalar yürüten İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 7 ay sonunda Sarıyer ilçesinde bir evin adresini belirledi.

Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takıp kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından zanlı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

BM Güvenlik Konseyinin raporunda da "IŞİD yöneticisi" olduğu belirtilmişti

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.

Raporda, "3 Şubat’ta IŞİD lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü, 10 Mart'ta IŞİD'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı, Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.

(Kaynak: AA)

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