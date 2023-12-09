Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması Yunanistan'da gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin dün gerçekleştirdiği Yunanistan ziyareti gündemden düşmezken, Yunan kamuoyunun dikkatini ise bir isim daha çekti.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Proto Thema, Erdoğan'a Atina'daki temasları boyunca eşlik eden uzun boylu korumayı manşetlerine taşıdı.

Gazete, "Erdoğan ve heyetinin 7 saatlik Atina temasları sırasında güvenlik tahmin edilemez herhangi bir olayı engellemek için üst düzeydeydi. Fakat Erdoğan'ın uzun boylu özel koruması dikkatlerden kaçmadı" yorumunu yaptı.

SKAI televizyonunun görüntülerine de yer veren gazete, "2 metrelik koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na iniş yapar yapmaz gözlerini üzerinden ayırmadı" ifadesine yer verdi.

Diğer yandan Yunan medyası, Erdoğan'ın ziyareti için 47 silaha onay verildiğini ve bunların 16'sının Erdoğan'ın korumalarına ait olduğunu yazdı.

Proto Thema gazetesi ayrıca Erdoğan'ın ziyaretinde güvenliğin üst seviyede olduğuna da vurgu yaptı.