Erdoğan bir kez daha anayasa değişikliği dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip, Erdoğan İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında son zamanlarda sık sık dile getirdiği anayasaya değişikliği konusuna bir kez daha vurgu yaparak "Önümüzdeki dönemde adımını atacağımız anayasa değişikliğiyle aile müessesesini korumayı hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında din hizmetleri konusu önümüzdeki 4 gün boyunca bu kongrede alınacak. Ailenin korunmasından eğitim politikalarına kadar pek çok konuyu ele alacaksınız. Ömrünü İslam'ın yaşatılmasına adayan o güzel insanlardan Rabbim razı olsun. Rabbim bizleri önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed'in yolundan ayırmasın.

Diyanet çatısı altında hizmet eden tüm çalışanlarımızı seçkin olarak görüyoruz. Hocalarımız hayatımızın her sefasında yeri doldurulmaz roller üstleniyor. Sizlerin mesleğinizin kıymeti ne makamla ne mevki ile ne parayla ölçülür. Gençlerimiz konusunda da en büyük sorumluluk yine sizlere düşüyor."

ANAYASAYI İŞARET ETTİ

"Dünyanın içinde bulunduğu zor sürek İslam'ın güven, adalet, merhamet, liyakat, mesuliyet gibi hayat veren ilkelerin önemini ortaya koyuyor. İnsanlık maddi anlamda kavuştuğu onca imkana rağmen maalesef manevi bakımdan giderek daha fazla zemin ve irtifa kaybediyor. Materyalist ideolojiler insanlığın sorunlarına çözüm üretemediği gibi kişiyi ahlaki, psikolojik ve sosyal açılardan felakete sürüklüyor.

Bu tür ülkelerde aile kurumu önemini yitirmekte, sapıklık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde adımını atacağımız anayasa değişikliğiyle aile müessesini korumayı hedefliyoruz. Siz hocalarımıza da önemli görev düşüyor. Zira milyonlar sizi sürekli dinlemekte. Onlara yapacağınız çağrı aile kurumunun güçlendirmesinde önemli."

"BU MÜSLÜMAN TOPLULUĞU BİRİLERİNE YEDİRMEYECEĞİZ"

"Meksika'da tamamıyla bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Ülkemizde de çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama bu çalışmaların karşısında bizler sonuna kadar dimdik duracağız ve bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz. TBMM'deki vicdan sahibi tüm milletvekillerimizle bu hedefimize ulaşmayı hedefliyorum. Hiçbir mümin başkasından bana ne diyemez. Her mümin eliyle, diliyle ve kalbiyle kötülükle mücadele etmek suretiyle bundan mükelleftir. Her hususta olduğu gibi dinimizin emirleri doğrultusunda yapmamız gerekiyor."

IŞİD VE FETÖ

"Hiçbir sebep, okullara giden çocukları öldüremez, camide namaz kılanları öldüremez. Türkiye en zor günlerinde Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir. Adı ister DEAŞ, ister FETÖ olsun. Bu örgütler sapkın ve sapık yapılardır."