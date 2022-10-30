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Daha önce Erdoğan'a aşkını ilan eden Ethem Sancak: Erdoğan ile Che Guevara arasındaki tek fark Erdoğan’ın namaz kılıyor olması

Daha önce Erdoğan'a aşkını ifade eden ancak "İktidara ABD'nin sayesinde geldiklerini" söyledikleri için AKP'den ihracı istenen Ethem Sancak, Erdoğan'la Che Guevara arasındaki tek farkın namaz kılıp kılmamak olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 17:05
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Ethem Sancak: Erdoğan ile Che Guevara arasındaki tek fark Erdoğan’ın namaz kılıyor olması

Daha önce Erdoğan'a aşkını ilan eden Ethem Sancak: Erdoğan ile Che Guevara arasındaki tek fark Erdoğan’ın namaz kılıyor olması
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Cumhur İttifakı’na verdiği destekle gündeme gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AKP’den sonra Vatan Partisi’ne katılan Ethem Sancak, birlikte çıktıkları programda tartışılacak ifadeler kullandılar.

Daha önce “Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor” ifadeleriyle Erdoğan’a “aşkını” ilan eden Ethem Sancak, bir gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “Che Guevara nasıl bir adam?” diye sorduğunu ifade ederek verdiği yanıtı şöyle özetledi:

“Efendim saatlerce anlatmam lazım. Sizin de vaktiniz yok. Ben size söyleyeyim, sizinle Che Guevara arasındaki tek fark o namaz kılmıyordu. Siz kılıyorsunuz.”

NE OLMUŞTU

2002'de AKP'nin iktidar olmasından sonra AKP'yi destekleyen Ethem Sancak, sahibi olduğu BMC fabrikasının milli tank ihalesini almasıyla gündeme gelmişti.

Sancak, AKP’de yöneticilik de yapmıştı.

Son olarak 30 Mart'ta Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin güvenliği ve NATO" adlı konferansa katılan Ethem Sancak, "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batı'nın pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti.

Bunun üzerine Sancak AKP'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Sancak kararı beklemeden AKP'den istifa etmiş, sonrasında Vatan Partisi’ne katılmıştı.

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