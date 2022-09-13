Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek

Sencar 'Onu hemen yakın Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener oldukça gerisinde. Bunu insanlar Mansur Yavaş'a özel bir şey yaptığımız şeklinde algılıyorlar. Benim Mansur Yavaş ile bir gönül ilişkim yok' dedi.