Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, son seçim anketi sonuçlarını aktardı ve Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ın önünde olduğunu söyledi. Sencar "Erdoğan mı Mansur mu diye sorduğumuzda 15 puanla Mansur önde çıkıyor" dedi.
Galeri Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:45 Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:29
Milli Gazete'nin haberine göre, MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, konuk olduğu programda son seçim anketi sonuçlarını ele aldı.
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Sencar, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 15 puan önünde olduğunu iddia etti.
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Muhalefetin adayı henüz netlik kazanmazken kulislerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerden 'kasti' olarak birinci çıkarıldığı yönündeki iddialara yanıt veren Sencar, 'Bizim cumhurbaşkanı ölçümlerinde başından beri Mansur Yavaş, açık ara herkesin önünde' diye konuştu.
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Sencar 'Onu hemen yakın Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener oldukça gerisinde. Bunu insanlar Mansur Yavaş'a özel bir şey yaptığımız şeklinde algılıyorlar. Benim Mansur Yavaş ile bir gönül ilişkim yok' dedi.
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Sencar, 'Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme geldiğinde beri soruyoruz. Şimdiye kadar Mansur Yavaş'ı geçen kimse yok. Erdoğan dahil. Erdoğan mı Mansur mu diye sorduğumuzda 15 puanla Mansur önde çıkıyor' ifadelerini kullandı.