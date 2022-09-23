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  • Son anket sonuçları yayınlandı. Millet İttifakı farkı açıyor. İşte partilerin son oy oranları

Son anket sonuçları yayınlandı. Millet İttifakı farkı açıyor. İşte partilerin son oy oranları

Area Araştırma, seçimlere ilişkin yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor…

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 18:54
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Son anket sonuçları yayınlandı. Millet İttifakı farkı açıyor. İşte partilerin son oy oranları

Son anket sonuçları yayınlandı. Millet İttifakı farkı açıyor. İşte partilerin son oy oranları
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Seçimlere aylar kala son anketler de büyük bir merakla takip ediliyor.

Son olarak Area Araştırma, son kamuoyu anketinin sonuçlarını paylaştı.

MİLLET İTTİFAKI FARKI AÇIYOR

15- 20 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 3123 kişi arasında yapılan araştırmada katılımcılara 'Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın oyu 42,1’e yükselirken Cumhur İttifakı: 38.7’de kaldı.

Kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra partilerin oyları şöyle oluştu:

AKP: 30,0

CHP: 27,1

İYİ Parti: 15,0

MHP: 8,7

DEVA: 3,1

DİĞER: 5,4

İşte o sonuçlar:

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Sabri Dede
23.09.2022 20:18
Milleti bu zamlarla kış günü bunalttiniz ömrümde böyle sabah akşam zam görmedim biz geldik gidiyor bu gençler issizlikten zamlardan nasıl hayata katılacak  
 
Vatandaş
23.09.2022 20:08
Akp hala %30 alıyorsa bu millete yapacak bişey yok.  
 
anketçi
23.09.2022 20:06
Hala %30 oy veriyorlarsa bu iş ekonomiyle veya başka bir şeyle açıklanamaz  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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