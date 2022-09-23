Son anket sonuçları yayınlandı. Millet İttifakı farkı açıyor. İşte partilerin son oy oranları

Seçimlere aylar kala son anketler de büyük bir merakla takip ediliyor.

Son olarak Area Araştırma, son kamuoyu anketinin sonuçlarını paylaştı.

MİLLET İTTİFAKI FARKI AÇIYOR

15- 20 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 3123 kişi arasında yapılan araştırmada katılımcılara 'Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın oyu 42,1’e yükselirken Cumhur İttifakı: 38.7’de kaldı.

Kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra partilerin oyları şöyle oluştu:

AKP: 30,0

CHP: 27,1

İYİ Parti: 15,0

MHP: 8,7

DEVA: 3,1

DİĞER: 5,4

İşte o sonuçlar: