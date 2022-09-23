Mansur Yavaş’ın yanıtı muhtarlardan alkış aldı: Ben ayakta ifade veriyorum size

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Sincanlı muhtarlar ile bir araya geldi.

Yavaş, sosyal medya hesabından, “Bugün katılımcılık ve ortak akıl ilkemiz doğrultusunda Sincanlı muhtarlarımızla bir araya geldik, talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek istişarede bulunduk. Her bölgeye eşit hizmet anlayışımızla Ankara’mızı kalkındırmaya devam ediyoruz” notu ile o anlara ilişkin bir video paylaştı.

Yavaş, videoda şu açıklamayı yaptı:

“2019 yılında seçildikten sonra ilçeleri dolaşmaya başladık. Oralardaki değerli muhtarlarımızın taleplerini aldık. Öncelikle şu sözü vermiştik hepsine; açıktan akan kanalizasyon kalmasın. Bütün hanelerin evinden su akacak şekilde önceliğimiz bunlar dedik ve çalışmalarımızı yaparken de o öncelikten gittik. Alcı bölgesindeki evler terk edilmiş gibiydi inşallah orayı da tekrar ayağa kaldırıyoruz. Saraycık yolu bitecek. Sosyal yardım alan sayı 208 bine çıktı. Her ay düzenli olarak onlara desteklerimiz devam ediyor. Bir yüzme havuzu vardı. Onun da projesi bitti”

“AYAKTA İFADE VERİYORUM SİZE”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sincanlı muhtarları dinlerken bir muhtarın, “Başkanım siz ayaktasınız bizim oturmamız olmuyor. Siz de yoruldunuz başkanım” sözleri üzerine şunları söyledi:

“Şimdi şöyle mahkemeye çıktığınız zaman hesap verirken ayakta ifade verilir. Onun için ben ayakta ifade veriyorum size.”